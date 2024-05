Como - frontalieri in protesta | No a una tassa iniqua e ingiustificata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 –in. Questa mattina, a partire dalle 9:30 si è tenuta in via Luigi Einaudi, all'esterno dell'Ufficio territoriale regionale Insubria di Regione Lombardia, la prima manifestazione internazionale dei lavoratoriitaliani in Svizzera, contro l'ingiustasulla salute, per il rispetto dell'accordo fiscale internazionale e per la piena applicazione del memorandum d'intesa sottoscritto nel dicembre 2020 tra il Ministero dell'economia, le organizzazioni sindacali confederali italiane e l'Associazione dei Comuni di confine del dicembre 2020, tradotti, con voto unanime delle forze politiche in Parlamento, nella legge del luglio scorso. A organizzarla sono stati i sindacati italiani Cgil, Cisl e Uil e le sigle elvetiche Ocst, Unia, Sgb Uss e Syna. Fuori dal "Pirellino", come viene chiamata la sede regionale comasca, si sono radunate - nonostante la pioggia – circa 300 persone.