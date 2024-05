Como - 25enne sorpreso a rubare bici di turisti in vacanza | arrestato

(Di sabato 25 maggio 2024) E' statomentre strattonava con forza due mountain bike sistemate sul portadi un'auto in sosta. Notato da diversi passanti e automobilisti di passaggio, è statodalla polizia per tentato furto aggravato. È successo ieri sera in via Regina Teodolinda, vicino al cimitero di. La segnalazione alla centrale operativa è arrivata verso le 18.30. All'arrivo delle volanti l'uomo, undel Gambia con diversi 'alias', era ancora in azione ed è stato fermato e portato in questura per l'identificazione. Una volta raccolta la denuncia dei proprietari dell'auto, una famiglia tedesca in, gli agenti hanno appreso che il, poco prima e nella stessa zona, aveva minacciato e insultato una signora che lo aveva redarguito per aver molestato un operatore ecologico durante la raccolta dei rifiuti. Il pm di turno ha disposto l'arresto dell'uomo e il processo con il rito direttissimo.

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 29enne per detenzione illecita e cessione di sostanze Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato una persona che, dopo aver ceduto denaro ad un soggetto a bordo di uno scooter, ha ricevuto qualcosa dallo stesso; i predetti, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente per eludere il controllo. puntomagazine

Case Nuove: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 31enne napoletano per per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo Ciccone, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto un involucro a due persone che si sono allontanate frettolosamente. puntomagazine

Piazza Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne romeno per detenzione illecita Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in piazza Capuana un soggetto seduto su una panchina il quale, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona. puntomagazine

