Comitato Aria Pulita Monza - l’inquinamento davanti alle scuole? La soluzione è il Pedibus

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – E' il "" l'alternativa più gettonata dai genitori per lo spostamento da casa a scuola, per evitare di arrivare in auto finoal plesso scolastico, abbassando così il tasso di inquinamento localizzato. E' uno dei risultati del sondaggio promosso dal, su alcuneprimarie della città. Finora i risultati sono stati rilevati in tre comprensivi scolastici, con diverso grado di adesione. L'altra sera, al centro civico del quartiere Sant'Albino sono stati resi noti i risultati relativi alla scuola Manzoni, del quartiere: su 220 questionari distribuiti ne sono tornati compilati 145 (il 66%), la scuola con maggior adesione, mentre all'Alfieri (quartiere San Fruttuoso) su 250 consegnati ne sono tornati 140 (poco più del 50%); adesione inferiore e alla scuola primPuecher (Istituto Anna Frank, in via Toscana) da cui sono tornati 99 questionari compilati su 280 distribuiti (35%).