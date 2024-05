Come scegliere il miglior rasoio per il corpo - perché i peli sono una cosa seria

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Se siete qui èstate cercando iluomo in circolazione; ed è probabile apparteniate al team rasatura. Molti uomini amano sentirsi lisci - molto lisci; altri lasciano crescere isenza regole, effetto into the wild; e poi c'è una terza categoria: quelli che proprio non ce la fanno a vedere iin una determinata zona della schiena o le spalle. Appurato che l'effetto pelle-di-delfino, oggi, non vada proprio per la maggiore, una volta che ci si è dedicati alla cura di barba e capelli è giusto comunque prendersi cura anche deidel. La rasatura è una parte fondamentale della beauty routine. Ciò significa che ilda uomo dipende dalle preferenze e necessità di ciascuno: alcuni prediligono un trimmer capelli multiuso, altri hanno bisogno di unelettrico o di un dispositivo dedicato a una parte specifica del