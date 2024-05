Come scegliere il consulente finanziario | la guida

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Ilè un professionista che si occupa di assistere i propri i clienti in tema di investimenti. Offre dunque una consulenza, assicurandosi di aver compreso al meglio la situazione finanziaria di chi gli si rivolge e fissando con questo strategie e obiettivi concreti nel breve e nel lungo periodo. Ilopera a norma di legge e, per svolgere la propria professione, deve essere necessariamente iscritto a un albo professionale (l’albo OCF), oltre a dover seguire un codice etico e rimanere aggiornato attraverso periodici corsi di formazione obbligatori. Il suo operato è sottoposto al controllo della Consob e dell’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti finanziari). Vista la particolarità della professione svolta e l’impatto che questa può avere sulle proprie finanze, è di fondamentale importanza saperal meglio il proprio

Un ponte di solidarietà quello tra il noto consulente finanziario e patrimoniale Salvatore Passè e il reparto di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania. Per condividere la sua ultraventennale esperienza e i suoi consigli, Salvatore Passè ha pubblicato “Come costruire la tua Fortezza Patrimoniale”, un libro che offre un approccio strategico e consigli pratici, per garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie, in un mondo incerto. laprimapagina

Ecco come scegliere la polizza vita - Ecco come scegliere la polizza vita - Caso vita. La polizza “caso vita” garantisce un capitale o una rendita se, a una scadenza predeterminata, l’assicurato è in vita. Dunque, se stipuli un’assicurazione caso vita, investi una somma che ... ilgiornale