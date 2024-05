(Di sabato 25 maggio 2024) Il film Ladelcon Adam che torna al suo villaggio natale indossando il turbante tipico di al-Azhar. Ringrazia l’imam del villaggio, ma non è in grado di dire ciò che ha imparato all’università. Nella scena finale del film si unisce al padre sulla barca da pesca. Questo dopo che il superiore di Ibrahim, Sobhi, gli ordina di uccidere Adam, rivelando che anche la NSA ha ucciso Zizu. Ibrahim è scioccato e cerca di aiutare Adam a fuggire, ma viene catturato. Sobhi cerca di fare pressione su Adam affinché confessi di aver ucciso Zizu. Anche Ibrahim viene arrestato, ma riesce a convincere il generale Sakran a organizzare un incontro tra Adam e Negm: Negm sa del ruolo dell’NSA nell’omicidio di Zizu e intende rivelarlo ai media durante il processo; Ibrahim pensa che Adam possa convincere Negm a ripensarci. Adam ci riesce e viene lasciato andare. Ladelè un film di genere thriller politico del 2022 diretto dal regista svedese Tarik Saleh, presentato in anteprima mondiale il 20 maggio 2022 al 75° Festival di Cannes, dove è stato selezionato per concorrere alla Palma d’Oro.

Come finisce La Cospirazione del Cairo, finale spiegazione del film - Come finisce La cospirazione del Cairo, finale spiegazione del film - Come finisce La cospirazione del Cairo film di Tarik Saleh. La cospirazione del Cairo finale spiegazione del film ... spettacoloitaliano

Come finisce La cospirazione del Cairo - Come finisce La cospirazione del Cairo - Il film La cospirazione del Cairo finisce con Adam che torna al suo villaggio natale indossando il turbante tipico di al-Azhar. Ringrazia l’imam del villaggio, ma non è in grado di dire ciò che ha ... cinemaserietv

The Expatriate – In fuga dal nemico: come finisce il film Spiegazione del finale - The Expatriate – In fuga dal nemico: come finisce il film Spiegazione del finale - In “The Expatriate – In fuga dal nemico”, un thriller avvincente e pieno di sorprese, il protagonista Ben si trova coinvolto in una complessa e pericolosa trama internazionale. Grazie ... controcopertina