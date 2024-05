Come finisce il film Marry Me – sposami - con Jennifer Lopez

(Di sabato 25 maggio 2024) IlconMe –con Kat che chiede a Charlie di sposarla di nuovo, e questo accetta. Kat, Charlie e Lou diventano una famiglia felice con il loro cane. Nei titoli di coda, vengono mostrate una serie di coppie e le loro storie disi sono incontrate. La proposta di matrimonio arriva durante un’ospitata di Kat al Tonight Show con Bastian. Kat si accorge che è la sera prima del mathalon, dove aveva promesso di sostenere Lou e Charlie; corregge le voci, affermando che lei e Bastian non sono tornati insieme e che non ha scritto “On My Way” per Bastian ma per Charlie, prima di lasciare bruscamente lo show per riunirsi con Charlie, che sta aiutando Lou a superare la paura del palcoscenico con il ballo che Kat le ha insegnato. Precedentemente, Bastian si presenta per annunciare che “Me” è stata nominata per un Grammy, la prima nomination di Kat. Charlie è diffidente sul fatto che Kat e Bastian dovranno esibirsi di nuovo insieme, ma Kat insiste che tra loro è finita.

Il film Ambulance di Michael Bay finisce con Will che uccide Danny sparandogli al petto, per salvare Cam. Quando incontra la moglie di Will, Cam la conforta, le assicura la natura eroica di Will e, a sua insaputa, le dà il denaro che Will aveva tenuto da parte in precedenza. cinemaserietv

Come finisce La Cospirazione del Cairo, finale spiegazione del film - Come finisce La Cospirazione del Cairo, finale spiegazione del film - Come finisce La Cospirazione del Cairo film di Tarik Saleh. La Cospirazione del Cairo finale spiegazione del film ... spettacoloitaliano

I vincitori di Cannes 2024: Palma d’oro ex aequo a 4 attrici, la trans Karla Gascon in lacrime - I vincitori di Cannes 2024: Palma d’oro ex aequo a 4 attrici, la trans Karla Gascon in lacrime - Trionfa Anora di Sean Baker, miglior regista Miguel Gomes per Grand tour. Miglior attore Jesse Plemons. premiate quattro protagoniste di Emilia Perez di Jacques Audiard, che vince anche il Premio dell ... quotidiano

