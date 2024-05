Colpo in Superlega L’Allianz si prende lo schiacciatore Gardini

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ un mercato importante quello di Allianz Milano. L’annuncio di ieri profuma di azzurro, perché sotto la Madonnina arriva loDavide. Per la società del presidente Lucio Fusaro, un giocatore dal cognome pesante, trattandosi di un figlio d’arte. Il papà Andrea è uno dei pallavolisti più vincenti nella storia del nostro sport, la mamma, Novella Cristofoletti, è stata anche lei azzurra e giocatrice di Serie A. Davide può essere considerato un predestinato: il gigante di 206 centimetri ha fatto un percorso non banale. Dopo il Club Italia ha vissuto un’esperienza nella Brigham Young University (Usa). Quindi Padova, dove è stato protagonista nelle ultime due stagioni. G.L. .

