Cologno - crollano pezzi di controsoffitto all' istituto superiore Da Vinci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024)Monzese (Milano), 25 maggio 2024 –diall’Leonardo DadiMonzese . Conseguenza diretta del maltempo di questi giorni, che ha reso inutilizzabili cinque aule nella settimana del nubifragio perché pioveva dentro. Le lezioni si sono così spostate in altri spazi, non interessati dalle perdite. Tuttavia, il problema non sarebbe solo legato alla pioggia incessante di questo periodo. Da tempo, infatti, studenti, docenti e personale Ata lamentano la mancanza di una manutenzione costante dell’edificio, che registra diversi problemi. Per questo motivo tutta la comunità scolastica ha creato un gruppo di lavoro per realizzare un vero e proprio dossier con le segnalazioni dei problemi per ogni singola aula, laboratorio, spazio comune. La prossima riunione di coordinamento si terrà lunedì 27 maggio alle 16, poi il libro bianco del “Da” potrà essere consegnato a Città Metropolitana di Milano, proprietaria dell’edificio.