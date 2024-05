(Di sabato 25 maggio 2024) SPOLETO Adicon il. Era uno dei metodi di ricerca adottati dall’archeologo “fai da te“ denunciato dai carabinieri per ricettazione. Il particolare è emerso dal bilancio delle attività del Nucleo carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale di Perugia. L’uomo, 62anni, di origini rumene ma da anni in Italia, è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Cerreto di Spoleto che, in seguito ad una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto una personale collezione di oggetti d’archeologia. I militari hanno sequestrato bronzei, ceramici, vitrei, la cui produzione è stata collocata tra il X secolo a.C. e la prima età imperiale (I secolo a.C. – II secolo d.C.). Il valore economico complessivo, che prescinde in modo sostanziale da quello storico-artistico, è stato quantificato in circa 15mila euro. Da quanto emerso dalla indagini, l’uomo avrebbe battuto aree di interesse storico armato diper individuare i vari oggetti di valore.

Nonostante il maltempo domani a Roma sono previste migliaia di persone per il Concertone del Primo Maggio a Circo Massimo. Il piano della Questura per l'evento.Continua a leggere . fanpage

Col metal detector a caccia di reperti archeologici - Col metal detector a caccia di reperti archeologici - SPOLETO A caccia di reperti archeologici con il metal detector. Era uno dei metodi di ricerca adottati dall’archeologo “fai da te“ denunciato dai carabinieri per ricettazione. Il particolare è emerso ... lanazione

Il Brescia su Mendes, tesoro per l'Ascoli. Capitolo sponsor: il sostegno di Bricofer ora diventa fondamentale - Il Brescia su Mendes, tesoro per l'Ascoli. Capitolo sponsor: il sostegno di Bricofer ora diventa fondamentale - ASCOLI In attesa di segnali da Bergamo, la trattativa fra la metalcoat e l’Ascoli calcio, sembra essersi incartata. Secondo indiscrezioni, l’azienda internazionale, specializzata in acciaio, potrebbe ... corriereadriatico

Trova per caso in un bosco una fede smarrita 52 anni fa e la riporta alla sposa che l'ha persa: «Non ho mai smesso di pensarci» - Trova per caso in un bosco una fede smarrita 52 anni fa e la riporta alla sposa che l'ha persa: «Non ho mai smesso di pensarci» - Una storia che sa di fiaba quella andata in scena nella profonda Francia, al confine tra l'Occitania e la Nuova Acquitania. André Goudard è un pensionato residente ... leggo