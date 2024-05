Codogno a tinte azzurre Arriva la Nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Cresce la febbre a, tra gli appassionati di baseball, in vista di mercoledì prossimo quando in città sbarcherà laitaliana guidata dalla “leggenda“ Mike Piazza. Gli azzurri faranno tappa nel Basso Lodigiano per un raduno del progetto Club Italia Los Angeles 2028 già avviato a Grosseto. A partire dalle 14 si terrà il clinic. Poi, alle 17, amichevole con la squadra del, seconda in Serie A. Il manager della, Mike Piazza, é il più grande ricevitore nella storia del baseball. Nato in Pennsylvania, è un italo-americano di 55 anni. Detiene il record di fuoricampo battuti in carriera da un ricevitore e dal 2016 al 2018 è stato azionista e proprietario della Reggiana. .