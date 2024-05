Cobolli-Medjedovic in tv | data - orari - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Flavioaffronterà Hamadal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Decisamente sfortunato il tennista romano, che dopo la bella settimana di Ginevra, nello Slam francese avrebbe la ghiotta occasione di ottenere punti necessari per una clamorosa rimonta ai danni di qualche connazionale e ottenere così il quarto e ultimo pass per le Olimpiadi. Sfortunato perché tra i qualificati che poteva pescare, senza dubbio il giovane talento serbo era il peggiore abbinamento possibile.non ha giocato molto quest’anno a causa di qualche problema fisico, ma a Roma ha giocato alla grande, arrivando a un passo dallo sconfiggere Daniil Medvedev e qui a Parigi sono già arrivate tre vittorie nel tabellone cadetto. Ildi quest’ultimo anno non deve avere paura di nessuno, ma il match è complicato. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 27 o martedì 28 maggio ado ancora da definire.

Matteo Arnaldi affronterà Arthur Fils al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi per il tennista sanremese, che non è quasi mai riuscito a trovare continuità nelle sue prestazioni. sportface

Jannik Sinner affronterà Chris Eubanks al primo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Chi ha visto i suoi allenamenti in terra francese parla di un Sinner in buone condizioni e lo stesso Jannik in conferenza stampa ha dichiarato di non essere preoccupato dall’anca. sportface

