CM com – Juve-Di Gregorio - è fatta! Le cifre dell’accordo col Monza|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-25 17:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Lantus che ancora non ha ufficializzato l’allenatore che sostituirà Allegri e Montero sulla panchina bianconera per la prossima stagione e che, salvo clamorosi e inattesi dietrofront sarà l’ormai ex-Bologna Thiago Motta. Nel frattempo però Cristiano Giuntoli si sta muovendo concretamente sul mercato e ha già chiuso colui che rappresenterà il primo acquisto della nuova gestione: Michele Di. LEGGI QUI – Lantus chiude per Di, la percentuale per l’Inter TUTTO FATTO – Come anticipato già nella giornata di ieri, lantus ha accelerato fortemente sul portiere italiano classe 1997 nominato ieri come MVP della Serie A 2023/24 nel suo ruolo. E i contatti nelle ultime 24 ore hanno portato alla risoluzione finale degli accordi sia con il giocatore, che da tempo aveva incontrato i bianconeri dando la sua disponibilità al trasferimento, sia con il Monza.