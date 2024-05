Classifica Giro d’Italia 2024 - ventesima tappa | Pogacar vince con 10 minuti Tiberi splendido 5°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Tadejha vinto il. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato anche sul Monte Grappa e ha conquistato il sesto successo parziale in questa Corsa Rosa, imponendosi in solitaria sul traguardo di Bassano del Grappa in occasione della. Il capitano della UAE Emirates ha fatto sua anche la durissima frazione alpina e ha messo il sigillo sulla maglia rosa, che indossa con personalità dalla seconda giornata di gara. Tadejsalirà sul gradino più alto del podio e alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine: la festa è in programma per il tardo pomeriggio di domani, al termine della passerella di Roma. Il due volte vincitore del Tour de France amplierà la propria bacheca personale e ora andrà a caccia della doppietta con la Grande Boucle, riuscita per l’ultima volta nella storia al compianto Marco Pantani nel 1998. Il 25enne ha rifilato distacchi abissali ai più immediati inseguitori.