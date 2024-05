Città Giardino tinta di blu Partita la sosta a pagamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) L’asfalto è sempre più blu, anche a. Nel quartiere affacciato sulla Terrazza della Repubblica da qualche giorno si è concretizzata infatti la delibera approvata dalla giunta Del Ghingaro lo scorso gennaio con la quale è stata istituita la nuova “sottozona E“ – nel rettangolo compreso tra piazza Puccini, via Buonarroti tratto piazza Puccini, viale Einaudi, e viale Belluomini – che trasforma lada libera, com’era, a, com’è già in tutte le “viuzze“ dov’è stata collocata da Mover, la società partecipata che gestisce i parcheggi in, la cartellonistica verticale e disegnata, in parallelo, la segnaletica orizzontale. Le famigerate “strisce blu“, che i bagnanti e i lavoratori della punta settentrionale della Passeggiata hanno accolto con rammarico, mentre i residenti, e anche i proprietari di seconde case, invece chiedevano ormai da anni, anche attraverso petizioni.