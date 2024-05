Cinema - arriva il controverso film Rosalie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 25 maggio 2024) Apprezzato al Festival di Cannes, racconta la storia vera di una ragazza (all’apparenza bellissima) affetta da un celato irsutismo, nella Francia di fine Ottocento. Il risultato è «un racconto che fa riflettere sull’accettazione del proprio corpo e dei difetti del partner» dice a Panorama la regista Stephanie Di Giusto. Tra gli umani deformi e bizzarri del circo itinerante di Freaks,di Todd Browning del 1932 considerato un capolavoro, ma capace di scioccare generazioni di spettatori e addirittura bandito in Regno Unito per trent’anni, figurava la dama barbuta. La donna era probabilmente ispirata ad Annie Jones, che lavorava nel Circo Barnum perché considerata, al pari dei suoi colleghi, un fenomeno da baraccone. Dall’altra parte dell’Atlantico però la coeva Clémentine Delait, la più celebre donna barbuta di Francia, affetta come lei dall’irsutismo che faceva crescere peli abbondanti sul volto e il resto del corpo, invece fu capace di distinguersi come esempio ante litteram di emancipazione e affermazione della «body positivity».