Cina-USA | Biden accelera l’escalation con il Dragone

(Di sabato 25 maggio 2024) Un vero e proprio terremoto si sta per propagare nell’economia mondiale. Il presidente americanoha infatti deciso di inasprire i dazi contro la, compromettendo ulteriormente le relazioni con il. Che stanno velocemente precipitando. Mentre l’asse Pechino-Mosca non potrebbe essere più forte di così. Recentemente infatti Putin si è recato in, ed ha rafforzato la cooperazione militare ed economica con il. Dove entrambi perseguono l’obbiettivo comune oggi di detronizzare il dollaro. La mossa dell’amministrazionerischia oggi non solo di gettare ulteriormente benzina sul fuoco, in un quadro geopolitico globale già precario. Ma anche di compromettere le prestazioni di aziende pioniere dell’high tech degli USA e dell’Europa. Il pericolo di una risposta di Xi Jing Ping a questo ultimo e alquanto disperato provvedimento, potrebbe costare molto caro all’Occidente.