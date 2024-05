Cina, terminata con successo l'operazione intorno a Taiwan - cina, terminata con successo l'operazione intorno a Taiwan - La cina ha annunciato la fine dell'"operazione punitiva" iniziata giovedì intorno all'isola di Taiwan per dimostrare la sua opposizione a quelle che considera le dichiarazioni separatiste del nuovo pr ... ansa

L'industria cinese spiega alcune fragilità europee - L'industria cinese spiega alcune fragilità europee - Negli ultimi tempi si ha un gran dibattere in occidente intorno al possibile dilagare delle esportazioni ... quando si gioiva per l’apertura della cina agli investimenti occidentali e per l’apertura ... ilfoglio

Crosetto a tutto campo: “La Salis Famosa solo per aver picchiato qualcuno” - Crosetto a tutto campo: “La Salis Famosa solo per aver picchiato qualcuno” - Il gigante di Marene partecipa in video all’evento di Cuneo. Giletti lo stuzzica sulla militante in carcere: “Almeno Cicciolina non ha fatto male a nessuno” ... cuneodice