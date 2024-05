Ciclovia Tirrenica in sella Via ai lavori del lotto 1B apuano

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono partiti iper un altrodellasul litorale. Non sono i primi, quindi, bisogna infatti ricordare che a Cinquale è già stata completata così come circa 1 chilometro a Poveromo. Ieri il sindaco Francesco Persiani ha partecipato a un incontro istituzionale con l’assessore regionale alle infrastrutture, il presidente della Provincia, l’assessore all’urbanistica di Carrara e i tecnici progettisti. Un incontro che ha suggellato l’avvio deidel1Bdella pista ciclabile finanziato dalla Regione per 1,38 milioni che unirà Massa con Carrara e Montignoso. "La– scrive Persiani – rappresenta un percorso virtuoso di qualità, costruito nell’ambito dell’area vasta, che si estenderà lungo le coste del litorale massese. Questo permetterà a cittadini e turisti di godere delle bellezze naturali del nostro territorio, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile".

