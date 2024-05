Ciclolonga - è tutto pronto Preiscrizioni a quota 120

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 L’Irlanda sarà la prima a scendere sul campo di gara: è anche una delle nazioni favorite per la vittoria finale del concorso. 14.15 Si parte fra un quarto d’ora. L’Italia che chiuderà ogni volta il giro delle squadre presenti in gara ha scelto di schierare cavalieri e amazzoni in questo ordine: Lorenzo De Luca (10), Giacomo Casadei (20), Emanuele Camilli (30), Giulia Martinengo Marquet (40). oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 13.02 Occhio però che con il passare dei chilometri potrebbe arrivare la pioggia. 13.00 Per fortuna c’è il sole in partenza: Could today be a day for @alafpolak1 and the breakaway? Guess the winner of today’s stage https://t.

oasport