Chris Pratt sul suo primo compenso da star | Spesi tutto in due mesi

(Di sabato 25 maggio 2024), ospite a un programma radiofonico statunitense, ha confessato di aver dilapidato in poco tempo il suogrosso, a causa di sostanziale ignoranza riguardo il valore dei soldi, scaturita a sua volta da un’infanzia difficile, trascorsa in mezzo a ristrettezze economiche di ogni tipo. Ecco il racconto dell’attore de I Guardiani della Galassia, riportato da The Hollywood Reporter: “Per il miolavoro importante, un film per la TV, mi pagarono 75.000 dollari, e subito mi diedi alla pazza gioia con dei viaggi. Duedopo, però, non capivo dove fossero finiti tutti i soldi… la verità è che li avevotutti, non avrei mai immaginato di poter averne così tanti, allora appena arrivavano li spendevo. Poi, negli anni, ho cominciato a riflettere e a pensare: se un domani smetto di lavorare, avrò una sicurezza? E la mia famiglia? Allora ho iniziato a curare meglio le mie finanze, cosa che nessuno mi aveva insegnato a fare, perché, da bambino, a casa mia, di soldi ne giravano pochi“.