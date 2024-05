Choc a Palermo | trovato morto il marito dell' eurodeputata Francesca Donato

(Di sabato 25 maggio 2024) L'uomo sarebbe statocon una fascetta attorno al collo. Il corpo è stato rinvenuto in una vettura nella strada parallela di via Ugo La Malfa.

Rimini, 23 maggio 2024 – I carabinieri della sezione operativa di Rimini hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di un quarantenne riminese, dopo una perquisizione nella sua abitazione. ilrestodelcarlino

Una donna di 80 anni è stata uccisa nella sua casa nel foggiano. I carabinieri hanno arrestato il sospetto omicida, un uomo ritrovato mentre si aggirava per strada nudo e sporco di sangue. È accaduto a San Giovanni Rotondo dove il corpo della donna è stato ritrovato nel suo appartamento al piano.. today

Cadavere ritrovato a Reggio Emilia, è imprenditore siciliano - Cadavere ritrovato a Reggio Emilia, è imprenditore siciliano - A rivelare l'esito del test del Dna è stato l'avvocato Giuseppe Accardo, del foro di Marsala, che ha diffuso una nota firmata insieme alle figlie di Impellizzeri, Alessia ed Eleonora Chiara, che hanno ... ansa

Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto a Palermo: sul corpo ferite d’arma da fuoco - Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto a Palermo: sul corpo ferite d’arma da fuoco - Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto questo pomeriggio a Palermo, all'interno della sua auto. Sarebbe stato ucciso a colpi di ... fanpage

Dipendente del comune di Roma trovato morto negli uffici del dipartimento, indagine sulle cause del decesso - Dipendente del comune di Roma trovato morto negli uffici del dipartimento, indagine sulle cause del decesso - La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, proprio per stabilire a cosa è dovuta la morte dell'uomo ... romatoday