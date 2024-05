Choc a Foggia - uccisa brutalmente una donna Fermato il presunto assassino nudo e sporco di sangue

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) Un efferato delitto ha sconvolto San Giovanni Rotondo, un paesino nelno, dove oggi 25 maggio un ragazzo avrebbe ucciso unadel posto. Le notizie sono ancora frammentarie poiché il delitto si sarebbe consumato da poco ma, da quando emerso, ilsarebbe stato ritrovato e bloccato dai carabinieri, pieno die in evidente stato confusionale. Il delitto L’aggressione mortale si sarebbe verificata in una casa in via Matteotti, alle spalle del Comune. La vittima sarebbe un’anzianadel posto, ma non è chiaro se sia stataper soffocamento o a coltellate. Da quanto emerso finora sembra che l’uomo avesse aggredito anche altre persone entrando nelle loro case. Come riferito da Fanpage dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo sospettato di essere l’autore del delitto. Il giovane, completamentedi, urlava contro chiunque gli capitava a tiro e neanche la presenza dei militari sembra averlo calmato.