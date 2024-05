Chico Forti - la lettera del fratello di Dale Pike | È innocent - liberatelo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) «e, chiedo il suo immediato rilascio». Inizia così ladi Bradleydi, il 42enne ucciso a Miami nel 1998 e per cui è stato condannato all’ergastolo l’ex produttore televisivo italiano, oggi 65enne. Ildella vittima ha scritto unaalla madre di, che è tornato in Italia il 18 maggio scorso dopo 24 anni di detenzione in Florida e ora è detenuto nel carcere di Verona. «Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi ventisei anni», scrive Bradleynellaanticipata in esclusiva da Quarto Grado. «Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate, pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta», aggiunge il cittadino americano.