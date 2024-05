Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? La proposta di Selvaggia Lucarelli e la replica di Milly Carlucci

(Di sabato 25 maggio 2024) E se, dopo la fine del matrimonio con Fedez, iniziasse a ballare? E’ questa la spiazzante, a tratti ironica, giunta daed avanzata direttamente alla padrona di casa dicon lecon lelancia laPiù che una, quella disucon leè stata,mente, una battuta fatta nel corso de La Vita in Diretta. “Perché non proponi adi farecon le?”, ha chiesto alla padrona di casa. La conduttrice, in collegamento con la trasmissione di Alberto Matano, non ha risparmiato la suaall’autrice de “Il vaso di Pandoro”, libro dedicato proprio all’inchiesta sugli ex Ferragnez. Dopo una risata generale,hato: Perché non glielo chiedi tu? Una risposta che ha fatto sorridere tutti in studio, compresa, che per prima aveva avanzato la spiazzante

Non solo vivono ormai in case separate, ma Chiara Ferragni e Fedez hanno messo anche in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro. L’annuncio è apparso nei giorni scorsi sulla app di Chiusano Immobiliare, che starebbe gestendo la compravendita. gazzettadelsud

Tra Chiara Ferragni e Fedez i rapporti potrebbero essere diventati molto tesi dopo la fine del loro matrimonio. Oggi, il sospetto è che i due ex abbiano iniziato a lanciarsi alcune frecciatine a distanza: è davvero così? Chiara Ferragni e Fedez, frecciatine reciproche? Le indiscrezioni Nelle ultime ore Chiara Ferragni e Fedez sono stati i protagonisti di un nuovo gossip, secondo il quale i due avrebbero iniziato vicendevolmente a lanciarsi delle frecciatine: lei via social, lui attraverso il mezzo che più gli va a genio, ovvero la musica. blogtivvu

