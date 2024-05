Chi era Mariagrazia Brovelli - la 21enne morta in un incidente con la motocicletta a Brebbia

Motociclista grave in incidente a Mornago, soccorso in codice rosso - Motociclista grave in incidente a Mornago, soccorso in codice rosso - L'impatto violento ha causato gravi lesioni al motociclista, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con l'elisoccorso di Como. laprovinciadivarese

Ancora un incidente in moto sulla Provinciale 69: paura per un ragazzo di 17 anni - Ancora un incidente in moto sulla Provinciale 69: paura per un ragazzo di 17 anni - Dopo lo schianto costato la vita alla 21enne di Angera Mariagrazia brovelli ieri pomeriggio a Brebbia, questa mattina sulla Sp69 nuovo intervento dell'ambulanza per soccorrere un giovanissimo centauro ... varesenoi

Con lo scooter contro un'auto, Mariagrazia muore a 21 anni - Con lo scooter contro un'auto, Mariagrazia muore a 21 anni - L'incidente si è verificato sulla provinciale del Lago tra Besozzo e Brebbia. La vittima è Mariagrazia brovelli, di Angera (Varese). Secondo le prime informazioni la 21enne era in sella a uno scooter ... today