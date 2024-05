Chi era Angelo Onorato - il marito dell’eurodeputata Francesca Donato trovato morto a Palermo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024)è statonella sua auto, con una fascetta di plastica intorno al collo, in via Ugo La Malfa a. La dinamica che ha portato alla sua morte è in questo momento oggetto di indagine., 54 anni, era originario proprio del capoluogo siciliano, dove aveva vissuto e studiato. Era un architetto e titolare del negozio di arredamento per interni Casa – Arredamenti per la vita, che aveva di recente ampliato e rinnovato nella sede di viale Strasburgo. Dal 1999 era sposato con, avvocata originaria di Ancona e trasferitasi adopo il matrimonio. Nel 2019 è stata eletta a Strasburgo con la Lega, per poi prenderne le distanze due anni dopo e avviare un suo progetto politico con il quale ha ottenuto il 3 per cento alle ultime elezioni comunali. Nel 2022 si era candidato con la Democrazia cristiana di Totò Cuffaro alle regionali, ottenendo 846 voti che non gli avevano permesso di entrare all’Assemblea siciliana.