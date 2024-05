Chemco - sfida nella città del Santo La capitana Boiardi suona la carica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) La palla a spicchi rosa di casa nostra entra nelle fasi calde della stagione. Oggi, infatti, prendono il via le semifinali per la promozione in serie A2 con le gare di andata (il ritorno è previsto per il prossimo fine settimana) e ci saranno ben tre fronti che riguardano i colori reggiani. LaPuianello (foto, la formazione), dopo aver conquistato il secondo posto in regione, scende in campo alle 20.30 in trasferta per affrontare Padova. Are le gialloblu ci pensa laAlessia, fuori dal parquet da diversi mesi dopo l’incidente stradale, ma sempre al fianco della squadra con la quale sfiorò il piano superiore, tre anni fa quando Puianello perse d’un soffio la finale contro Savona. "La Poule Playoff - dice Alessia - in cui siamo arrivate seconde, ci ha permesso di raggiungere la consapevolezza della nostra forza ma anche delle cose che ci mettono in difficoltà.