Check in e imbarco bagaglio gratis - come funziona con ITA Airways

(Di sabato 25 maggio 2024) Da mercoledì 15 maggio 2024 i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino possono usufruire di un innovativo servizio di-in ebagagli gratuito presso la stazione Termini di Roma, grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Roma e ITA. Questa iniziativa, denominata “Airport in the City”, consente infatti ai viaggiatori di effettuare tutte le procedure di accettazione relative alla consegna dei bagagli da stiva direttamente nel centro della capitale, senza costi aggiuntivi.il-in online conda stiva Il servizio è disponibile presso la stazione Termini, la principale stazione ferroviaria italiana e una delle più grandi in Europa, con circa 200 milioni di visitatori all’anno. All’interno della zona commerciale della Stazione Termini di Roma, vicino a Via Giovanni Giolitti 16, al Mercato Centrale e al binario 24 (da dove parte il Leonardo Express, il treno che collega Termini con l’aeroporto di Fiumicino in 32 minuti) è stata infatti creata l’area Airport In The City, con i banchi di accoglienza aperti tutti i giorni dalle 08:00 alle 16:00.

