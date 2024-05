Che sarà di Serena Bortone in caduta libera E non c' entra la censura

(Di sabato 25 maggio 2024) Che, talk condotto su Rai3 da, ormai divenuta emblema della resistenza alle perfide censure di «TeleMeloni» dopo il caso Scurati, è a rischio chiusura. Lo apprendiamo dal quotidiano La Repubblica, che si straccia preventivamente le vesti circa le sorti della simpatica conduttrice e della sua ultima fatica televisiva. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, Chenon sarebbe presente nei prossimi palinsesti autunnali, e tale possibilità ha scatenato una ridda d'insinuazioni su possibili ritorsioni da parte di «TeleMeloni» dopo il putiferio scatenato dalla «cancellazione» del monologo di Antonio Scurati. Un monologo cosìto da essere stato quasi più recitato di quello dell'Amleto di Shakespeare, come ha fatto notare il nostro direttore Tommaso Cerno. Ironie a parte, Repubblica si lancia anche in una debole difesa dei dati di ascolto di che, che invece sarebbero la principale ragione di un'eventuale cancellazione.

Più che un'interrogazione, è stato un interrogatorio. Immaginate la scena da film. L'aula sorda e grigia, vagamente evocante un tribunale dell'inquisizione. La teste trasformata spietatamente in imputata. Gli onorevoli Pd Stefano Graziano e Francesco Verducci a voce inquisitoria, nel ruolo intercambiabile del poliziotto cattivo e del poliziotto cattivissimo mentre non si sentono dire quel che si sarebbero aspettati. liberoquotidiano

Serena Bortone, "Che sarà" in caduta libera. E non c'entra la censura - serena bortone, "Che sarà" in caduta libera. E non c'entra la censura - Chesarà, talk condotto su Rai3 da serena bortone, ormai divenuta emblema della resistenza alle perfide censure di «TeleMeloni» ... iltempo

Nei progetti il coraggio delle donne - Nei progetti il coraggio delle donne - Parata di personalità a Palazzo Grillo per il “Gala degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici del Telefono Rosa 2024”. Applausi e emozioni nella suggestiva ... ilmessaggero

Little Tony Tajani. Si scatena con i Ricchi e Poveri e a Salvini dice: “In Europa vieni con me e Giorgia. Molla Id” - Little Tony Tajani. Si scatena con i Ricchi e Poveri e a Salvini dice: “In Europa vieni con me e Giorgia. Molla Id” - Il redditometro “Meloni non sapeva nulla”. Guidare la Commissione Ue “Resto qui”. Alle europee “Confido nel dieci per cento. Anche la sinistra dovrebbe votarci”. La super serata del leader di Forza ... ilfoglio