Che fatica arrivare a fine mese Uno su tre chiede aiuto alla famiglia

(Di sabato 25 maggio 2024) Forse il peggio è alle spalle. Ma gli italiani restano in difficoltà finanziaria. Stretta tra stipendi che hanno perso potere d’acquisto e aumenti a due cifre del carrello della spesa, oltre la metà della popolazione (il 57,4%) non riesce a far quadrare i contidele si vede costretta ad attingere ai risparmi (il 36,8%) o ared’origine (32,1%). Il 42,7%, poi, deve ricorrere alle rate per pagare gli acquisti e il 28,3% rinuncia a cure, interventi dentistici o controlli medici. Lo certifica il Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes che, pur registrando un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente, rileva come bollette (33,1%), affitto (45,5%) e rate del mutuo (32,1%) rappresentino un problema per le famiglie. Mentre il 40,9% dei cittadini afferma che la situazione economica negli ultimi 12 mesi è rimasta stabile, solo il 10,8% prospetta un periodo di crescita economica.