Che cos’è l’Intelligenza artificiale? Discussione sul palco del Mentore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Associazione Cultura Pasquale II, in collaborazione con il Comune di Santa Sofia, la Pro loco Corniolo-Campigna e l’Associazione Morgagni Malattie Polmonari Odv, organizza oggi pomeriggio alle 17, presso il Teatrodi Santa Sofia un incontro sul. Dopo i saluti istituzionali di Daniele Valbonesi (sindaco di Santa Sofia), Teodorico Nanni (presidente dell’Associazione Pasquale II) e Oscar Bandini (giornalista - Accademia Pasquale II), sono in programma gli interventi di: Piero Poccianti (membro direttivo dell’Associazione Italiana per), che si concentrerà sulla storia della disciplina e sugli aspetti legati all’economia e al mondo del lavoro; Sara Tomassetti (professore associato e direttore Sod di Pneumologia Interventistica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Università di Firenze) e Paolo Maria Fantaguzzi (chirurgo della vitreoretina), sulle implicazioni medico-scientifiche; Davide Sarchioni (curatore d’arte contemporanea e storico dell’arte), sull’opera d’arte e