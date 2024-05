Cessate il fuoco - aiuti umanitar - soluzione a due Stati Così l’Italia lavora per Israele e Palestina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) “Come presidenza G7 continuiamo are per la pace e per unaDue Popoli Due”,Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri italiano, sintetizza il suo incontro con il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Mohammed Mustafa, che inizia dalun tour per sensibilizzare gli europei sulla situazione nella Striscia di Gaza – dove da quasi otto mesicombatte una guerra contro Hamas, che ha avviato la stagione di ostilità con il clamoroso attentato del 7 ottobre. La missione europea di Mustafa, economista di formazione statunitense (ha studiato alla George Washington University) e con 15 anni di esperienza nella Wolrd Bank, parte da Roma anche per quanto ricorda Tajani: il G7. Passato da Palazzo Chigi per un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il palestinese riparte verso Bruxelles – dove domenica incontrerà i leader Ue – con alcuni punti fermi su cui la leader italiana ha dato la sua assicurazione: un “salto di qualità nell’assistenzaia” (che di fatto è già in corso grazie al corridoio marittimo, su cuiè coinvolta); la necessità di “riavviare un processo politico che conduca a una pace duratura basata sulladei Due”; un “ilsostenibile”, che includa anche il “rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas”.