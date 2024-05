Cesena da strutturare per la B Qualche giorno di riposo - poi il dg

(Di sabato 25 maggio 2024) Terminata la stagione e portato a casa tutto ciò che c’era da vincere, ilsi gode un po’ di vacanze. Mister Toscano e gran parte della squadra hanno già lasciato la città da, il direttore sportivo Fabio Artico si gode un po’ di meritatoin Sardegna. Non sarà da meno la proprietà del Cavalluccio. Negli USA, infatti, ricorre il Memorial Day. La programmazione di quella che sarà la prossima stagione non riprenderà, quindi, prima di martedì per quel quel poco che trapela. Artico attende notizie dalla proprietà che indicherà un paio di profili per coprire la casella vacante in organico del direttore generale. Poi, sarà di Artico la scelta. Il primo obiettivo è quello dila società per la serie B, dunque mettere mano pure all’area scouting, a quella tecnica e medica. Poi, si guarderà al resto. Se si dovessero dividere le strade, come pare sempre più probabile, tra Domenico Toscano e il, aumentano le offerte per il tecnico calabrese, il più vincente in serie C (4 volte con Ternana, Novara, Reggina e).

