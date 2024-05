Celoni vince il premio Jacovitti | Mi piace disegnare Paperone ma la vera passione è per Totò

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarà Fabioa ricevere il Jac d’oro,alla carriera per il fumetto umoristico, dedicato al grande.Il chiostro di Sant’Agostino ospiterà anche la sua mostra "Ma mi faccia ilre! – L’arte di Fabio, tra, topi e paperi". Oltre 80 le tavole esposte per celebrarlo e per ammirare le tavole dedicate al/Don Chisciotte, opera pluripremiata, oltre a qualche chicca sui personaggi Disney, di cui è un interprete meraviglioso. A Cortona per ricevere undedicato a, che emozione è? "Sono onorato. Ho da sempre ritenutouna figura fondamentale del fumetto non solo italiano ma mondiale. L’ho sempre amato e ammirato molto". Solo due edizioni di Cortona Comics. Cosa augura a questa manifestazione? "Le basi con cui è partito ci sono tutte. Conoscendo gli organizzatori sono certo faranno crescere questa manifestazione ancorandola sempre più al fumetto, un mondo che ha sempre più da raccontare".

