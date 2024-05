Cede il tetto di un capannone Operaio cade da 8 metri | gravissimo

(Di sabato 25 maggio 2024) Infortunio sul lavoro ad Assago, undaldi uned è stato ricoverato in gravissime condizioni. Ilsul quale stava lavorando è ceduto sotto il suo peso facendogli fare un volo di sette-otto. Si tratta dell’ennesimo infortunio sul lavoro avvenuto nei comuni del Sud ovest milanese avvenuto attorno alle 11 ieri mattina in unin ristrutturazione che sorge in via Volta al numero 16, a qualche centinaio dida via Lomellina. La vittima è un lavoratore albanese, C.A. di 41 anni, padre di tre figli e residente a Vignate che è stato ricoverato in codice rosso per trauma cranico al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo Monza. Sul posto, allertati da alcuni colleghi di lavoro, sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dalla centrale operativa di Areu con una ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco. Vista la gravità delle condizioni dell’, però, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

