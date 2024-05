C’è l’accordo | Paola Egonu resta a Milano | Voglio migliorare e puntare più in alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Non ci sono mai stati realmente dubbi ma ora è ufficiale:vestirà la maglia della Vero Volleyanche la prossima stagione. L’opposto di Cittadella, in quello che è stato il suo primo anno nel Consorzio, non è bastato contro la corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice di tutto. Alla fine le ragazze allenate da coach Marco Gaspari hanno perso tre finali con le venete, l’ultima al tie-break in Champions League ad Antalya, ma ci riproveranno l’anno prossimo, puntando ancora sulla venticinquenne e su Alessia Orro (che a sua volta ha rinnovato il contratto nelle scorse settimane). Il presidente Alessandra Marzari ha già rilanciato il guanto di sfida alla concorrenza, in attesa di fare l’ultimo sdi qualità di un processo di crescita che prosegue ormai da oltre un decennio e che ha portato la squadra femminile a migliorarsi fino a sfiorare quei trionfi che adesso non sono più sogni ma obiettivi.