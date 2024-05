C’è il Mercato delle Pulci Alternativa Saione del Libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo il successo di partecipazioneprime due edizioni, torna domani dalle 9 alle 19, ad Arezzo, "Mob". La giornata di festa e aggregazione che trasmorfa un intero quartiere della città in un laboratorio di innovazione sociale, tra iniziative culturali e artistiche, didattiche, sportive e shopping. L’iniziativa – che si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Piazza- è promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, con il patrocinio di Comune di Arezzo e Fondazione "Arezzo Comunità", in collaborazione con Confcommercio, Istituti Comprensivi 4 Novembre e Severi, i commercianti e le tante associazioni di volontariato, culturali del quartiere. Tante le iniziative rivolte a giovani e famiglie in programma per tutta la giornata. A partire dal Mercatinoche porterà oltre 200 banchi in tutto il quartiere, e aldi beneficenza organizzato dall’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi.