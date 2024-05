Caterina Ciurleo uccisa per sbaglio in una sparatoria a Roma | liberato il presunto assassino

(Di sabato 25 maggio 2024) Sangue sulle strade di, dove il 23 maggio in via Prenestina l’81enneè morta dopo essere stata raggiunta da un proiettile vagante. Dalle indagini è emerso che non era lei la destinataria di quel proiettile, ma ha avuto solo la sfortuna di ritrovarsi nel bel mezzo di unatra due clan malavitosi rivali. Per l’assassinio della donna è stato fermato un 28enne di etnia sinti, che però già è stato. Resta tuttavia indagato per omicidio, mentre proseguono le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, per ricostruire la dinamica dellae identificare le persone coinvolte. LaLasi è verificata il 23 maggio, in pieno giorno e alla luce del sole. Dalle prime ricostruzioni l’81enne era in un’auto con un’amica, rimasta illesa ma comprensibilmente sotto choc, con la quale era andata a fare la spesa in un centro commerciale.

Sarebbero arrivati nel giro di poco più di un giorno a trovare il giovane, un 28enne, che ha esploso, in via Riserva Nuova in zona Villaggio Prenestino, il colpo di pistola che ha ucciso Caterina Ciurleo. Indagini lampo da parte degli investigatori della Mobile di Roma che ritengono che il giovane italiano abbia fatto fuoco a bordo di una Fiat 500 di colore rosso. ilcorrieredellacitta

Sparatoria in strada a Roma, il 28enne fermato è stato rilasciato dalla polizia ma è ancora indagato - Sparatoria in strada a Roma, il 28enne fermato è stato rilasciato dalla polizia ma è ancora indagato - Il 28enne che avrebbe esploso il colpo di pistola che ha ucciso per sbaglio caterina ciurleo è stato rilasciato ma è tuttora indagato. Il fermo, dunque, non è stato convalidato e non è scattato l'arre ... msn

Omicidio di Caterina Ciurleo: 28enne italiano fermato e poi rilasciato, indagini ancora in corso - Omicidio di caterina ciurleo: 28enne italiano fermato e poi rilasciato, indagini ancora in corso - Un nuovo sviluppo nell’indagine sull’omicidio di caterina ciurleo, l’81enne uccisa per errore da un proiettile mentre si trovava in auto con un’amica alla periferia di Roma. Il 28enne italiano fermato ... occhioche

Colpita da un proiettile per errore a Roma, rilasciato il 28enne - Colpita da un proiettile per errore a Roma, rilasciato il 28enne - Non è scattato l'arresto per il 28enne italiano fermato ieri dalla polizia per l'omicidio di caterina ciurleo, l'81enne colpita per errore da un proiettile mentre era in auto con un'amica alla perifer ... ansa