Caterina Ciurleo uccisa da un proiettile vagante mentre è in auto - chi è il 28enne fermato

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono a una svolta le indagini per l'omicidio di, la donna di 81 anni ferita giovedì 23 maggio da unche ha raggiunto la Smart su cui viaggiava insieme a un'amica a Roma e poi morta in ospedale. La polizia haun ragazzo di 28 anni. Si tratta di un italiano di.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni vs Schlein: sfida a distanza al Festival di Trento - Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni vs Schlein: sfida a distanza al Festival di Trento - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella giornata di ieri le due grandi leader Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono sfidate a distanza ... ilsussidiario

Criminalità a Roma. Uccisa da proiettile vagante. Arrestato un 28enne - Criminalità a Roma. Uccisa da proiettile vagante. Arrestato un 28enne - caterina ciurleo, 81 anni, si trovava in auto quando è stata raggiunta dagli spari. L’ipotesi di un regolamento di conti: l’anziana sarebbe stata colpita per errore. Dopo ore di lotta e un complesso ... quotidiano

Uccisa da un proiettile vagante a Roma, l'amica in auto: «Quelle vetture ci hanno superato, poi il botto e lei si è accasciata» - Uccisa da un proiettile vagante a Roma, l'amica in auto: «Quelle vetture ci hanno superato, poi il botto e lei si è accasciata» - Giovedì pomeriggio si trovava alla guida della sua Smart nera nei pressi del centro commerciale in via Don Primo Mazzolari, al Villaggio Prenestino, quando caterina ciurleo, che le sedeva accanto, è ... roma.corriere