Catania - pusher minorenne arrestato dai Carabinieri mentre spaccia in centro

(Di sabato 25 maggio 2024) Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti messe in campo dai militari dell’Arma di. In tale quadro, idel Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante, acquisite le necessarie informazioni operative all’esito di una mirata azione info-investigativa, hannoun, di origini straniere, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nella circostanza gli investigatori, al fine di comprendere quale potesse essere il momento più opportuno per fare scattare il blitz, hanno deciso di organizzare, nel primo pomeriggio, un appiattamento “discreto e a distanza”, mimetizzandosi con l’ambiente circostante, grazie al quale hanno potuto osservare come il giovane fosse molto “operoso” tra le vie deldella città, soprattutto nella zona dei “Benedettini”. In particolare, il“in erba” tra una telefonata e l’altra al suo cellulare, veniva avvicinato a piedi, solitamente in una pizza tra l’università e un noto istituto scolastico di secondo grado, da coetanei con i quali effettuava degli scambi.