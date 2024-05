Catania Avellino del 21 maggio - il Questore emette 4 Daspo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) In occasione dell’incontro di calcio, disputatosi lo scorso 21presso lo stadio “Angelo Massimino” die valido per la fase nazionale dei playoff di serie C, ildiha emesso quattro provvedimenti di D.A.Spo. (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti tifosi etnei. In particolare per tre dei destinatari, la misura di prevenzione adottata si è resa necessaria a causa del comportamento tenuto dagli stessi in occasione delle operazioni di pre-filtraggio nel corso delle quali, per sottrarsi al controllo, le tre persone hanno inveito e minacciato non solo contro gli addetti alla sicurezza ma anche contro i poliziotti in servizio di ordine pubblico. Uno dei tre, che tra l’altro aveva già scontato due precedenti D.A.Spo., non solo era sprovvisto di documenti di identità necessari per accedere allo stadio ma invitato a depositare un accendino che non poteva essere introdotto all’interno, lo scagliava all’indirizzo del poliziotto che cercava di convincerlo.