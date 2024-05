Caso Liguria e l’arresto di Signorini Ascoltato anche il presidente di Iren

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) IldiLuca Dal Fabbro è statoieri – come persona informata sui fatti – dalla Procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione che ha portato al, lo scorso 7 maggio, dell’amministratore delegato della stessa mutliutility Paolo Emilio(foto) per fatti risalenti però a quando il manager era alla guida dell’Autorità portuale del mar ligure occidentale. Ildisarebbe stato sentito come figura di garanzia dell’azienda, il colloquio sarebbe servito ad approfondire l’operato diin questi mesi in. A Dal Fabbro gli inquti hanno in particolare chiesto informazioni sulla consulenza inda 200.000 euro affidata all’imprenditore Mauro Vianello da, appena messo piede negli uffici dirigenziali della multiutility. Per la Procura di Genova l’incarico a Vianello sarebbe infatti il ringraziamento per favori pregressi, come il pagamento da parte dell’imprenditore del catering del matrimonio della figlia di, per oltre 6.