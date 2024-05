Caso Agostino - la Cedu condanna l’Italia per le intercettazioni di Bruno Contrada Nordio | Lavoriamo a riforma I familiari del poliziotto ucciso | L’abuso lo fa Strasburgo

(Di sabato 25 maggio 2024) La Corte europea dei diritti dell’uomo dà ancora ragione a, intercettato nell’ambito delle indagini sull’omicidio delNino. E questa volta laarriva a servire un assist al governo di Giorgia Meloni che vuole dare una stretta alletelefoniche. Una decisione che per l’avvocato Fabio Repici, legale di parte civile, può rappresentare un vero e proprio abuso da parte dei giudici di, mentre invece il guardasigilli Carloannuncia di essere al lavoro per una“molto più importante su tutto quello che riguarda lee i sequestri dei cellulari”. Ma andiamo con ordine. Il– A dare notizia della sentenza dellaè stato, il 23 maggio scorso, l’avvocato Stefano Giordano, legale di. La questione sottoposta ai giudici Ue riguardava alcune conversazioni telefoniche dell’ex dirigente del Sisde, i servizi segreti civili, intercettate nel 2018 nell’ambito delle indagini sull’omicidio delNinoe della moglie Ida Castelluccio.

