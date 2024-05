Casapulla - messa in sicurezza e riqualificazione delle strade tra le priorità di Noi ci Siamo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 25 maggio 2024). Laine latra ledel programma elettorale della lista ‘Noi ci’, capeggiata dal candidato alla carica di sindaco diFerdinando Bosco. «Laine la– afferma Bosco – sono alla base del rilancio del paese. Per questo motivo punteremo sulla riorganizzazione e rideterminazione della viabilità stradale in alcune zone del paese, in collaborazione con i comitati cittadini locali. Ci attiveremo da subito per intercettare fondi governativi ed europei per la progettazione e la realizzazione dello scavalco autostradale di congiunzione con la città di Casagiove. Inoltre – dichiara il candidato sindaco di ‘Noi ci’ – ci saranno lavori diindel tratto che va da via Bambini di Sarajevo, dal cavalcavia autostradale, fino a via San Giovanni. Interverremo in maniera incisiva nel Parco Moselli, con un’opera diindi via Cavour e via Garibaldi» – conclude Bosco.