‘Casalduni Digitale’ - l’annuncio di Iacovella | Arriva l’app del Comune

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Casalduni Digitale”: questo è uno dei punti del programma elettorale della lista ‘Rinnovamento per Casalduni’ con il candidato sindaco Pasquale. Un punto condiviso da tutta la squadra del sindaco che si proietta ormai a governare per altri cinque anni visto che è l’unica lista in campo. Un solo avversario: il quorum! Ma dai rumors sembra che sarà superato abbondantemente. “Con la consapevolezza che oramai tutto è in rete, tutto è smart e facilmente accessibile, – afferma Pasquale– abbiamo pensato alla la costituzione di un’ app del, che può essere un canale diretto di comunicazione fra l’amministrazione e i cittadini”. Questa app potrebbe essere strutturata per: dare info alert dirette (segnalando la presenza di un incidente, di una strada bloccata, chiusura delle scuole per neve, ecc.); dare info programmate (segnalando la chiusura di una strada per manutenzione per un dato periodo, l’eventuale presenza di altri cantieri di interesse pubblico, ecc); dare info ludico-turistiche (segnalando eventi, iniziative, spettacoli per tutto l’anno di Casalduni); dare info in merito alle attività sportive e di salute sul territorio; dare comunicazioni di eventuali disservizi imprevisti; dare comunicazione relative alla qualità dell’aria, qualità dell’acqua delle fontane, controllo e monitoraggio costante della qualità dell’aria e acqua; dare comunicazioni importanti delle forze dell’ordine; verificare lo stato di una pratica di un cittadino ine verificare lo stato dei pagamenti delle imposte comunali.