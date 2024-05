(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Ha ragione Matteo Salvini quando dice che Silvio Berlusconi approverebbe certamente le misure del Governo di centrodestra adella. Silvio Berlusconi e Forza Italia sono stati, e Forza Italia continua ad esserlo anche oggi, ildidella. Fu Berlusconi con il centrodestra a cancellare l’Imu dalla prima, fu Berlusconi con il centrodestra a varare una politica di incentivi alle ristrutturazioni edilizie con un taglio del 50% credibile e sostenibile a differenza di altre fantasiose proposte grilline. Con i progetti di rigenerazione urbana e condividendo ladei cittadini per piccole modifiche ai propri alloggi, siamo in campo per difendere ladegli italiani”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio.“Ben vengano quindi -aggiunge- i provvedimenti che abbiamo condiviso nel Consiglio dei Ministri e che sosterremo in Parlamento, arricchendo questa politica con le nostre proposte di legge sulla rigenerazione urbana che consentono di sviluppare il settore edilizio nelle città, senza consumo di suolo e recuperando spazi abbandonati, garantendo nel contempo quegli obiettivi energetici ed ambientali che l’Europa dovrà indicare, però rivedendo le sue direttive e investendo risorse a beneficio delle famiglie italiane ed europee?.

Casa: Gasparri, 'Fi movimento sempre a tutela immobili' - casa: Gasparri, 'Fi movimento sempre a tutela immobili' - Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Ha ragione Matteo Salvini quando dice che Silvio Berlusconi approverebbe certamente le misure del Governo di centrodestra a tutela della casa. Silvio Berlusconi e Forza ... lagazzettadelmezzogiorno

Isola “Complimenti a Leclerc per la sua terza pole in casa” - Isola “Complimenti a Leclerc per la sua terza pole in casa” - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - "A Monaco le emozioni si concentrano molto spesso al sabato e anche questa settantesima edizione non ha fatto eccezione. italpress

CHARLES, POLE DA URLO IN CASA - CHARLES, POLE DA URLO IN casa - La Scuderia Ferrari HP ha conquistato la prima pole position della stagione grazie a Charles Leclerc che ha dominato gli avversari conquistandosi il diritto di partire davanti a tutti nella gara di ca ... ferrari