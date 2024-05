Cartoons on the Bay 2024 | Pescara Accoglie 300 Opere da 50 Paesi

La piattaforma streaming Rai presenta una sezione speciale con oltre cento titoli tra cartoons, serie, film, programmi tv, documentari PESCARA – Si rinnova anche quest’anno l’impegno di RaiPlay per la 28esima edizione di Cartoons on the Bay, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, grazie a una ricca e articolata proposta tematica per tutti gli amanti dell’animazione di qualità.

Roma, 10 apr. (askanews) – “Cartoons On The Bay” premia il talento della regista e produttrice statunitense Leslie Iwerks con il Pulcinella Special Award 2024, che sarà assegnato sabato 1° giugno nel corso della 28ª edizione del Festival diretto da Roberto Genovesi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in programma a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno.

