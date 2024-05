Cartia d' Asero | Gruppo 24 Ore punta sull' internazionalizzazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)re'internazionalizzaione oggi è la strada "anche per il24Ore". "L'adesso è un must per tutte le aziende e anche per la nostra. L'così come la valorizzazione del brand e l'innovazione tecnologica, sono i tre pilastri su cui si fonda il nostro piano industriale", evidenzia l'a.d. del24 Ore, Mirjad', in un dibattito su 'made in Italy, innovazione e scenari di sviluppo' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, "Non siamo stati molto fantasiosi: sono tratti comuni di molti altri gruppi che appunto guardano in prospettiva al futuro. Ma l'è il primo perché nessuno, nel contesto macroeconomico e geopolitico di questi tempi si può permettere di non curarsi di quello che accade all'estero. E quindi anche noi, comeeditoriale sempre più multimediale e tecnologico, abbiamo allargato questo sguardo".