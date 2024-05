Caroli lista Tarquini promette | Un consultorio veterinario gratis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) "Se sarò eletta in Sala del Tricolore, lavorerò per realizzare il primoche eroghi assistenza gratuita agli animali da compagnia per tutte le persone in difficoltà che non possono permetterselo". La promessa è di Stefania Cairoli, 55 anni, in corsa nellacivica del candidato sindaco di centrodestra Giovannie moglie di Paolo Noise, storico Dj del mitico programma radiofonico dello Zoo di Radio 105. " Il benessere delle persone passa anche dal benessere dei propri piccoli amici. È stato ampiamente dimostrato infatti che la presenza di animali da compagnia contribuisce al benessere generale delle persone, soprattutto anziane, e persino allo sviluppo di abilità sociali nei bimbi".